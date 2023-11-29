Снег, гололедица и до семи градусов мороза ожидаются в Московском регионе в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет умеренный снег.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двух до семи градусов мороза, в Москве — от трех до пяти градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-восточного и восточного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами порывы могут достигать семнадцати метров.

На дорогах образуется гололедица, предупредили синоптики. Атмосферное давление составит семьсот сорок пять миллиметров ртутного столба.

В ночь на понедельник на Московский регион обрушился сильный снегопад. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, таких обильных осадков не было почти полвека.

Ранее синоптик Роман Вильфанд назвал причины сильного снегопада и ураганного ветра в некоторых регионах страны.