Метеоролог Вильфанд назвал причины непогоды в России
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По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, приход циклона, ставшего причиной ураганного ветра на юге страны и обильных осадков в столичном и других центральных регионах страны, был предсказан метеорологами не менее чем за двое суток до наступления. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что на восток европейской территории России пришел теплый воздух и выпали мощные осадки, поскольку теплый воздух насыщен влагой. При этом холодные арктические массы пришли далеко на юг, где случилось столкновение с субтропическим воздухом.
По мнению синоптика, именно столкновением двух воздушных масс с разными физическими свойствами, с разной температурой обусловлено обострение фронта, вызвавшее усиление шквалистого ветра, снег, мокрый снег, грозовая деятельность в зоне этого фронтального раздела.
Он отметил, что циклон очень весьма перемещался по территории страны, и в настоящее время оказывает влияние на погоду на севере и северо-западе страны.