Метеоролог Вильфанд назвал причины непогоды в России

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, приход циклона, ставшего причиной ураганного ветра на юге страны и обильных осадков в столичном и других центральных регионах страны, был предсказан метеорологами не менее чем за двое суток до наступления. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что на восток европейской территории России пришел теплый воздух и выпали мощные осадки, поскольку теплый воздух насыщен влагой. При этом холодные арктические массы пришли далеко на юг, где случилось столкновение с субтропическим воздухом.

По мнению синоптика, именно столкновением двух воздушных масс с разными физическими свойствами, с разной температурой обусловлено обострение фронта, вызвавшее усиление шквалистого ветра, снег, мокрый снег, грозовая деятельность в зоне этого фронтального раздела.

Он отметил, что циклон очень весьма перемещался по территории страны, и в настоящее время оказывает влияние на погоду на севере и северо-западе страны.