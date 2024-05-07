Сочинения на китайском языке студентки из Подмосковья признали лучшими сразу в двух конкурсах

Сочинения на китайском языке студентки третьего курса факультета иностранных языков Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), Екатерины Боярской, признаны лучшими сразу в двух конкурсах. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, на Международном конкурсе эссе на иностранных языках «Единство в различии», организованном образовательной компанией «Релод», студентка заняла первое место. В своем эссе она сравнила роль учителя в Китае и России.

Кроме того, Екатерина стала победителем II межвузовского конкурса сочинений на китайском языке, который прошел в Институте Конфуция Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.

«Поздравляем Екатерину Боярскую с заслуженной победой», — добавили в пресс-службе ведомства.

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