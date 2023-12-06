Сожительница Ильи Кивы рассказала, зачем он отправился в парк перед убийством

Как передает Baza, девушка, имя которой не называется, сообщила следователям, что экс-депутат Рады каждый раз уходил в лесополосу отеля, чтобы записать очередное видео на тему отношений Украины и России. Ролики политик практически ежедневно выкладывал в своем аккаунте в соцсетях.

Судя по всему, именно за этим он и оказался один в парке в среду, 6 декабря, за несколько минут до своего убийства.

«Делал он это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится», - рассказала женщина.

Сожительница Кивы также добавила, что экс-депутат всегда следовал мерам предосторожности, считая, что на него в любой момент могут совершить покушение его украинские недоброжелатели.

Все произошло сегодня днем в среду, 6 декабря, в деревне Супонево в парке поблизости от одного из пансионатов. Как можно видеть на картинке, на месте работают оперативники СК, обследуют металлодетекторами территорию вокруг в поисках стрелкового оружия из которого был убит Кива. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее следственный комитет РФ опубликовал в своем аккаунте в соцсетях первые кадры расследования убийства в Одинцовском районе бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.