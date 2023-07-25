Специальные трафареты для слабовидящих изготовят к Единому дню голосования в Подмосковье

Порядка трехсот трафаретов для слабовидящих избирателей создадут к Единому дню голосования в Подмосковье. Об этом рассказали в Мособлизбиркоме.

Ожидается, что данные трафареты будут использованы на 139 избирательных участках региона в местах компактного проживания инвалидов по зрению. Специальные трафареты предназначены для самостоятельного заполнения слабовидящими избирателями бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

Накануне стало известно, что жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Ранее также сообщили, что активная молодежь Подмосковья примет участие в выборном процессе.