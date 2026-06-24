Спрос растет, риски остаются: что важно знать о подержанных электромобилях

Спрос на подержанные электромобили в России продолжает расти. Однако вместе с увеличением числа сделок возрастает и необходимость более тщательно оценивать техническое состояние таких машин. Главным фактором риска при покупке электрокара с пробегом остается аккумуляторная батарея, рассказал изданию ВЗГЛЯД автомобильный эксперт Петр Баканов.

По его словам, современные электромобили в первые годы эксплуатации, как правило, не доставляют владельцам серьезных проблем. Обычно производители рассчитывают ресурс тяговых батарей примерно на восемь лет службы или 150–200 тысяч километров пробега. После этого периода владельцам рекомендуется особенно внимательно следить за состоянием аккумулятора.

Эксперт отметил, что батарея является самым дорогостоящим компонентом электромобиля. В зависимости от модели ее стоимость может достигать от трети до половины цены всей машины. Именно поэтому степень износа аккумулятора играет ключевую роль при покупке автомобиля на вторичном рынке.

При этом самостоятельно оценить техническое состояние батареи крайне сложно. Для проверки требуется специализированное диагностическое оборудование, позволяющее определить состояние отдельных ячеек, уровень деградации и другие важные параметры. Без такой диагностики обычный покупатель не сможет объективно оценить остаточный ресурс аккумулятора.

По словам Баканова, косвенными признаками проблем могут стать заметное снижение запаса хода, а также рывки или нестабильная работа автомобиля во время движения. Тем не менее даже такие симптомы не позволяют сделать точные выводы без профессиональной проверки.

До этого были названы лучшие электромобили и гибриды для российских дорог в 2026 году.