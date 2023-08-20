«Стая дворняг прибежала к мемориальной доске»: собаки почуяли гибель танкиста на передовой

Танкист Данил Сафонов очень любил животных, а особенно собак. Родители уже привыкли, что их сын мог с улицы принести щенка и сказать: «Ему надо помочь». И после гибели бойца на спецоперации мама Данила Екатерина стала замечать странное поведение у дворняжек.

По словам Сафоновой, мальчик частенько приходил с улицы не один: за ним постоянно увязывались собаки. За ним шли и ластились не только дворняги, но и бойцовские породы вроде стаффорда. Разнообразные псы не единожды бывали в доме Сафоновых. Данил находил пропавших собак и отыскивал хозяев.

«Дома из животных у нас были рыбки, попугай, кошка, кролик и собачка. За всеми ухаживал сам, был ответственным. Причем наш капризный шпиц не давался мне стричь ногти, а Данил без скандалов умел провести с ним неприятные процедуры», — удивляется Екатерина, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда Данил вырос, он стал военным и отправился на СВО. И даже оттуда он прислал маме фото с собакой, пообещал: «Когда поеду домой, заберу с собой». Екатерина пробовала возразить: «Как же ты повезешь?». Но все его друзья смеялись и говорили, что если Данил захочет, то он сможет привезти этого пса.

К сожалению, Сафонов не привез хвостатого — домой он вернулся в гробу. Когда тело привезли в родной Шадринск, Екатерина заметила странное: незнакомый пес подбежал к гробу и постоял немного рядом.

«Когда мы приезжали на могилку, подбежала другая собака — понюхала, посмотрела на нас и убежала. И даже когда мы вешали на школу мемориальную доску, прибежала целая стая собак. Они подошли к столу с цветами, смирно посмотрели на табличку и побежали дальше. Вот такие совпадения», — перечисляет Сафонова.

О том, как сложилась судьба Данила Сафонова, читайте в нашем материале.