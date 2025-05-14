Стал известен состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Украинские СМИ сообщили о составе украинской делегации на переговорах в Турции. Об этом вечером среды пишет РИА Новости.

По данным издания, несмотря на то, что официального состава делегации Украины на переговорах в Турции еще не было опубликовано, в Стамбул отправится президент страны Владимир Зеленский, а также глава МО Рустем Умеров, глава офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига, а также другие высокопоставленные чиновники.

Ранее стало известно, что Зеленский вовсе не собирался отправлять свою делегацию на переговоры с Россией 15 мая, но Европа и США смогли убедить его пересмотреть данное решение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Песков пообещал: российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле.