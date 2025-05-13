Песков пообещал, что российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле

Российская делегация будет ожидать представителей Украины в Стамбуле в четверг, 15 мая. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ. Видео его выступления появилось в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам Пескова, российская делегация заранее прибудет в Стамбул и будет там ожидать украинских представителей. При этом он отказался что-либо говорить о том, кого включат в состав переговорщиков от РФ. Он мотивировал это распоряжением Путина.

«Не могу, когда будет указание президента, тогда мы это сделаем», — указал он.

Ранее о своем прибытии в Турцию 15 мая заявил украинский президент Зеленский. Он сообщил, что едет туда на встречу с Эрдоганом, но дополнительного готов встретиться и с Путиным. По его словам, Киев не рассматривает другого сценария, кроме как встречи на высшем уровне.