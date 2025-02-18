Ушаков раскрыл детали переговоров с США
Ушаков: между Россией и США состоялся серьезный разговор по всем вопросам
Фото: [rutube.ru/Новости]
Между Россией и США состоялась серьезный разговор по всем вопросам. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, участвующий во встрече с представителями Вашингтона, передает РИА Новости.
Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегацией России, возглавляемой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и Ушаковым, и представителями США.
От американской стороны присутствовали помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марк Рубио.
«Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», — сказал Ушаков.
Отмечалось, что встреча в Саудовской Аравии длилась 4,5 часа. По словам Ушакова, пока трудно оценить, сближается ли Вашингтоном с Москвой, но эта тема была затронута.
Как отметил в разговоре с РИА Новости депутат Государственной думы РФ от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик, прошедший разговор между Соединенными Штатами и Россией можно считать «разговором по душам», который состоялся впервые за последние годы.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры по урегулированию украинского кризиса с Владимиром Зеленским.