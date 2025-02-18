Ушаков раскрыл детали переговоров с США

Между Россией и США состоялась серьезный разговор по всем вопросам. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, участвующий во встрече с представителями Вашингтона, передает РИА Новости.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегацией России, возглавляемой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и Ушаковым, и представителями США.

От американской стороны присутствовали помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марк Рубио.

«Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», — сказал Ушаков.

Отмечалось, что встреча в Саудовской Аравии длилась 4,5 часа. По словам Ушакова, пока трудно оценить, сближается ли Вашингтоном с Москвой, но эта тема была затронута.

Как отметил в разговоре с РИА Новости депутат Государственной думы РФ от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик, прошедший разговор между Соединенными Штатами и Россией можно считать «разговором по душам», который состоялся впервые за последние годы.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры по урегулированию украинского кризиса с Владимиром Зеленским.