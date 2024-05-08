Студент из Коломны успешно показал себя на всероссийской олимпиаде по истории предпринимательства

Студент факультета истории, управления и сервиса Коломенского государственного социально-гуманитарного университета Илья Альянов занял шестое место на X всероссийской олимпиады для студентов и аспирантов «История российского предпринимательства». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Отмечается, что в финале соревновались более шестидесяти студентов из разных уголков страны. Так, молодому историку удалось побить свой личный рекорд. В прошлом году Илья занял седьмую строчку в списке сильнейших олимпиадников страны, а в этом уже шестое место.

Напоминаем, что интеллектуальные состязания «История российского предпринимательства» проводятся с 2015 года. Их организаторами выступают «Деловая Россия», Российское историческое общество и исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Участие в олимпиаде позволило Илье продемонстрировать свои знания и навыки в области истории предпринимательства, а также обменяться опытом с другими студентами и преподавателями.

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