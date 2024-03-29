Студенты-агрономы из Московской области приняли участие в чемпионате «Профессионалы»

Студенты Луховицкого аграрно-промышленного техникума приняли участие в конкурсном дне областного чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Промышленное садоводство». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Им предстояло выполнить практические задания, в том числе, проверить кислотность почвы, работать с метеостанцией и прививочной машиной, определять насекомых-вредителей сада и не только.

«Конкурсный день оказался очень продуктивным и насыщенным, показал практические навыки конкурсантов и волю к победе!» — отметил главный эксперт Алексей Шарапов.

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