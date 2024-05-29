Студенты из Киргизии прошли стажировку в Егорьевском авиационном техническом колледже

В Егорьевском авиационном техническом колледже имени В. П. Чкалова, в рамках международного сотрудничества по соглашению между колледжем и Кыргызским авиационным институтом имени И. Абдраимова, прошла стажировка шести студентов КАИ по обмену опытом. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.