Студенты из Киргизии прошли стажировку в Егорьевском авиационном техническом колледже
Фото: [Пресс-служба Министерства образования МО]
В Егорьевском авиационном техническом колледже имени В. П. Чкалова, в рамках международного сотрудничества по соглашению между колледжем и Кыргызским авиационным институтом имени И. Абдраимова, прошла стажировка шести студентов КАИ по обмену опытом. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
За время стажировки студенты из Киргизии посетили лекционные занятия, семинары, получили практический опыт на лабораторных занятиях, а также участвовали в строевом конкурсе и военно-спортивной эстафете наравне с иностранными курсантами Егорьевского авиационного технического колледжа.
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