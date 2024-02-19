Студенты из Московской области приняли участие в карьерном форуме

Студенты из Сергиево-Посадского колледжа и Подольского колледжа имени А. В. Никулина приняли участие в карьерном форуме «ТрудКрут», который прошел в Москве на ВДНХ. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ходе мероприятия ведущие топ-менеджеры крупных компаний и HR-специалисты поделились советами о том, как подготовиться к собеседованиям, составить карьерный план, написать резюме и не только. Для них также провели мастер-классы и квесты.

«Участие в форуме дало ребятам мотивацию для дальнейших достижений и развития. Событие помогло студентам укрепить профессиональные навыки и установить полезные контакты для будущего трудоустройства», — добавили в министерстве.

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