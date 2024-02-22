Студенты из Серпухова стали призерами военно-спортивного праздника «Служу Отечеству»

Команда Серпуховского колледжа приняла участие в областном военно–спортивном празднике «Служу Отечеству» среди студентов профессиональных организаций Московской области. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что по итогам соревнований учащиеся Серпуховского колледжа заняли почетное 2 место. Ребята состязались по восьми видам программы: подтягивание на высокой перекладине, сборка и разборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, надевание комплекта Л1, надевание противогазов, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, а также прыжок в длину с места и военно-спортивная викторина.

Примечательно, что в каждом виде программы ребята показали отличные результаты, продемонстрировав высокий уровень физической подготовки и знаний в области военного дела.

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