Суд закрыл дело о разделе имущества между Порошенко и его женой

В Крыжопольском суде Украины закрыли дело о разделе имущества Петра Порошенко* и его супруги Марины Порошенко. Об этом в пятницу пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские издания.

По данным журналистов, дело о разделе имущества было закрыто ввиду того, что на данный момент отсутствует сам предмет спора. Это решение суда было принято в пятницу, 16 мая. Адвокаты Петра Порошенко рассказали, что решение суда может быть обжаловано.

Кстати, иск о разделе имущества был подан совсем недавно, 25 апреля.

Напомним, что ранее также стало известно о том, что комик Михаил Галустян разводится с супругой Викторией после 18 лет брака.

* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму