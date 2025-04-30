Комик Михаил Галустян разводится после 18 лет брака

Известный юморист Михаил Галустян взялся разводиться со своей супругой Викторией Штефанец. Они прожили вместе 18 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщило интернет-издание Super.ru.

Галустян заявил, что истории любви к Штефанец, с которой он прожил 18 лет, пришел конец. При этом пара, по его словам, остается в хороших отношениях, не имея друг к другу претензий и упреков.

«С чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы», — указал юморист.

У Галустяна и Штефанец в браке родились две дочери, Элина и Эстелла.

Ранее сообщалось, что российская певица Алсу и ее бывший муж Ян Абрамов завершили судебные прения по разделу имущества, которые длились чуть меньше года. Изначально стоимость имущества, подлежащего разделу, превышала 10 млрд руб. В его состав входили квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места и доли в различных фирмах.