Бывший французский судья Жан-Пьер Юржэн, почти три десятилетия посвятивший борьбе с педофилией и секс-торговлей, переехал на постоянное жительство в Россию. Его история, рассказанная в проекте RT «Семья — Россия», раскрывает не только личный путь, но и практические аспекты смены страны проживания в условиях внешнего давления.

За годы работы в судебной системе Франции Юржэн столкнулся с делами, в которые были вовлечены представители властных и бизнес-элит. Он утверждает, что наблюдал системные проблемы, когда изъятие детей из социально неблагополучных семей иногда становилось инструментом для их дальнейшей эксплуатации в закрытых учреждениях. Его профессиональная деятельность по защите несовершеннолетних привела к серии угроз и покушений, что в итоге вынудило его вместе с супругой искать безопасное место для жизни.

«Знаю, что в России я в безопасности», — отмечает герой истории.

Выбор России в качестве нового дома стал результатом практического решения. Страна предоставила ему и его семье необходимую безопасность, позволившую сосредоточиться на творчестве и общественной работе. Сейчас Жан-Пьер Юржэн занимается живописью и работает над книгой, в которой планирует детально описать механизмы и масштабы проблемы педофилии во Франции и Западной Европе. Этот труд может стать важным документом для специалистов, занимающихся защитой прав детей, и для широкой международной общественности.

