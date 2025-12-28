«Он внушил ей бросить все»: релокант-абьюзер настроил молодую россиянку против семьи и пытался вывезти в Египет

Драматичная история спасения 18-летней Виктории из Абакана стала наглядным пособием по тому, как современные технологии позволяют манипулировать сознанием на расстоянии тысяч километров. Девушка, еще недавно собиравшаяся строить будущее в России, оказалась в эпицентре спланированного побега, который едва не закончился ее исчезновением на территории Египта. Подробности узнала Газета.ru .

Путь из морозной Сибири в жаркую Африку пролегал через три российских города и был сорван лишь благодаря оперативной реакции родителей и вмешательству полиции.

Все началось с виртуального романа, который перерос в жесткий психологический контроль. Бывший одноклассник Виктории, покинувший Россию летом 2025 года сразу после совершеннолетия, обосновался в Латинской Америке. Не имея постоянной работы, высшего образования и знания языков, 18-летний релокант, тем не менее, вел «замечательную» жизнь, источником которой, по словам матери пострадавшей, стали деньги Виктории. Девушка систематически переводила молодому человеку суммы, исчисляемые сотнями тысяч рублей, фактически обеспечивая его пребывание за границей за счет собственных накоплений и семейного бюджета.

Трансформация личности Виктории происходила постепенно, но радикально. По словам матери, некогда жизнерадостная девушка превратилась в замкнутого человека, полностью зависимого от экрана смартфона. Под влиянием «куратора» она отказалась от поступления в вуз, начала проявлять беспричинную агрессию к близким и даже сменила стиль одежды на максимально закрытый — по требованию партнера она выходила на улицу в рубашке и джинсах даже в сорокаградусную жару. Психологическое давление сопровождалось внушением деструктивных идей о том, что жизнь и образование в России не имеют смысла.

Кульминация наступила 23 декабря. Виктория, легко одетая и забравшая все семейные сбережения, тайно покинула дом в Абакане. План побега, который, по признанию самой девушки, готовился очень долго, был сложным: маршрут включал перелеты через Красноярск в Москву, откуда был забронирован билет в Египет. Примечательно, что сам манипулятор находился в это время в Перу или Чили, что вызвало у семьи серьезные подозрения в попытке перепродажи девушки третьим лицам или торговле людьми — конечная цель путешествия в Египет выглядела абсолютно нелогичной.

Оперативность правоохранительных органов позволила установить маршрут передвижения Виктории в кратчайшие сроки. Отец девушки совершил экстренный перелет в столицу и успел перехватить дочь в московском аэропорту до того, как она прошла регистрацию на международный рейс. На данный момент Виктория находится под присмотром отца в Сочи, однако ее состояние остается нестабильным: девушка проявляет признаки «эмоциональных качелей», требует вернуть доступ к связи с манипулятором и периодически впадает в истерики.

Семья столкнулась и с информационной атакой. Оставшийся за рубежом молодой человек начал распространять в СМИ и социальных сетях искаженную информацию о ситуации, привлек адвокатов и пытается выставить действия родителей как незаконное удержание совершеннолетней.

Однако факты говорят об обратном: истощенное состояние матери, проблемы со здоровьем у бабушки и огромные финансовые потери семьи стали результатом длительной психологической обработки юной девушки.

