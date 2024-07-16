Сухая трава загорелась в Дагестане в селе Митаги-Казмаляр

В селе Митаги-Казмаляр, что в Дагестане, вечером вторника, 16 июля, произошел сильный пожар. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на данные от пресс-службы региона.

Стало известно, что площадь пожара в селе, которое расположено в Дербентском районе Дагестана, увеличилась до одного гектара. Сообщается, что там горит сухая трава. При этом, по предварительной информации, угрозы населенным пунктам рядом нет.

Пожар тушат как пожарные МЧС России, так и сами местные жители. Другие подробности уточняются. Напомним, ранее украинцы нанесли удар по Белгородской области – сразу по трем населенным пунктам. Подробности в материале.