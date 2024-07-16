ВСУ атаковали сразу три населенных пункта Белгородской области: что известно

Украинские военные атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области вечером вторника, 16 июля. Об этом в своем официальном канале рассказывает глава региона Вячеслав Гладков.

По данным Гладкова, украинцы нанесли удар по трем населенным пунктам региона. Так, из РСЗО они обстреляли село Ясные Зори Белгородского района – два корпуса сельхозпредприятия получили повреждения, их степень уточняется.

Украинский БПЛА атаковал село Новопетровка Валуйского горокруга – из-за инцидента повреждения были выявлены в двух домах: то окна выбило, то заборы посечены. В Шебекино под атаку беспилотника попало сельхозпредприятие, там также повреждена крыша и остекление. Другая информация уточняется.