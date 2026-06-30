В Шатурском округе Подмосковья зафиксирован неофициальный рекорд нынешнего грибного сезона. Двое местных жителей всего за один поход наполнили семь корзин маслятами. По словам любителей «тихой охоты», такой улов особенно удивителен на фоне сухой почвы, которая обычно сдерживает рост грибов, передает портал REGIONS.