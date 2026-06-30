Сухо, а грибов — семь корзин: шатурские маслята устроили аномалию вопреки прогнозам
REGIONS: рекордный сбор маслят зафиксировали на востоке Подмосковья
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Владимир Киселев]
В Шатурском округе Подмосковья зафиксирован неофициальный рекорд нынешнего грибного сезона. Двое местных жителей всего за один поход наполнили семь корзин маслятами. По словам любителей «тихой охоты», такой улов особенно удивителен на фоне сухой почвы, которая обычно сдерживает рост грибов, передает портал REGIONS.
Однако маслята в этом году повели себя нестандартно. Основную их массу обнаружили во мху, где сохранился достаточный запас влаги. Помимо грибов, шатурские леса сейчас богаты ягодами: активно зреет земляника, начинает поспевать черника. Восточное направление Подмосковья, особенно сосновые боры и опушки, традиционно славится обильными урожаями маслят.