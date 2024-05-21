Свыше 13 тысяч подмосковных школьников сдали ОГЭ по иностранным языкам
Фото: [пресс-служба министерства образования МО]
В Подмосковье стартовал основной период проведения ОГЭ, напомнили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Так, ОГЭ по иностранным языкам сдали уже свыше тринадцати тысяч девятиклассников. Экзамен состоит из нескольких заданий — аудирование, чтение, грамматика, лексика и написание письма. Письменная часть длится два часа, а устная — пятнадцать минут.
В ведомстве напомнили, что результаты ОГЭ станут известны не позднее 5 июня.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда стартует первая смена в детском лагере «Литвиново».