Свыше 17 тысяч подмосковных школьников стали участниками тренировочного ЕГЭ

В Подмосковье состоялось тренировочное ЕГЭ по русскому и английскому языкам. Участие в нем приняли свыше семнадцати тысяч школьников, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Так, более 9,6 тысячи учащихся написали экзамен по русскому языку, еще свыше 8,1 тысячи человек сдавали устную часть по английскому языку.

Участие в пробном ЕГЭ приняли все сотрудники, которые будут работать на экзаменах в текущем году. Тренировочные работы школьников проверяться не будут.

Тренировка необходима для того, чтобы организаторы отработали технологии проведения Единого государственного экзамена, в том числе оперативное решение нештатных ситуаций. Речь идет, например, о запросах резервных ключей доступа и дополнительных комплектов материалов для опоздавших участников ЕГЭ.

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