Свыше 22 тысяч подмосковных выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию и физике

Общество
пресс-служба министерства образования МО

Фото: [пресс-служба министерства образования МО]

Свыше 22,3 тысячи подмосковных школьников сдали ЕГЭ по обществознанию и физике, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Так, аттестацию по обществознанию прошли более 16,8 тысячи человек. Работа состояла из двух частей и включала в себя двадцать пять заданий. На экзамен отводилось три с половиной часа. ЕГЭ по физике длилось почти четыре часа.

В ведомстве напомнили, что для сдачи экзаменов в регионе организовали 230 пунктов, они расположились на базе образовательных учреждений. За ходом ЕГЭ осуществляли контроль 682 наблюдателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о возможностях сотрудничества школ Подмосковья и Узбекистана.

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