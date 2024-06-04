Свыше 22 тысяч подмосковных выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию и физике

Так, аттестацию по обществознанию прошли более 16,8 тысячи человек. Работа состояла из двух частей и включала в себя двадцать пять заданий. На экзамен отводилось три с половиной часа. ЕГЭ по физике длилось почти четыре часа.

В ведомстве напомнили, что для сдачи экзаменов в регионе организовали 230 пунктов, они расположились на базе образовательных учреждений. За ходом ЕГЭ осуществляли контроль 682 наблюдателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о возможностях сотрудничества школ Подмосковья и Узбекистана.