Свыше 30 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Подмосковье в этом году

В этом году Единый государственный экзамен в Подмосковье будут сдавать почти тридцать четыре тысячи человек, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Как уточнила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, в этом году помимо профильной математики, которую чаще всего выбирают выпускники одиннадцатых классов, самым популярным предметом стало также обществознание.

«Его планируют сдавать более шестнадцати тысяч выпускников. Это почти половина от общего числа сдающих», — отметила Ирина Каклюгина.

Также популярными предметами среди выпускников стали информатика и иностранные языки. Кроме того, школьники все чаще выбирают сдавать ЕГЭ по биологии и химии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в регионе построят почти восемьдесят новых школ и детсадов.