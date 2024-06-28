Свыше 30 тысяч одиннадцатиклассников примут участие в торжественных мероприятиях по случаю выпускного в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
Более 33 тысяч одиннадцатиклассников примут участие в торжественных мероприятиях по случаю выпускного, большая часть из них запланировано на пятницу и субботу на этой неделе. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
«Более четырех тысяч человек стали золотыми медалистами, а еще 2,7 тысячи ребят получат серебряную медаль, которую снова вручают с этого года. Для выпускников наступает новый этап жизни, желаю им успехов», — рассказал первый заместитель председателя Правительства Московской области Илья Бронштейн.
Выпускников ждут вручение аттестатов и продолжение праздника в ресторанах, парках и на других развлекательных площадках. Некоторых выпускников также ждут «Президентские» дни пересдачи ЕГЭ, они смогут пересдать один экзамен в начале июля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников с окончанием школы.