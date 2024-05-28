Свыше 34 тысяч подмосковных школьников написали ЕГЭ по русскому языку
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Сегодня в Подмосковье состоялся единый государственный экзамен по русскому языку. Участие в нем приняли 34,5 тысячи школьников, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Экзамен длился 3,5 часа и состоял из двух частей. За его ходом наблюдали 835 человек. Результаты ЕГЭ по данному предмету станут известны не позднее середины июня, уточнили в ведомстве.
Там также напомнили, что для проведения единого государственного экзамена в Подмосковье организовано свыше 270 пунктов сдачи.
Уже в эту пятницу выпускники школ региона будут сдавать ЕГЭ по математике, а на следующей неделе — по физике и обществознанию.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о возможностях сотрудничества школ Подмосковья и Узбекистана.