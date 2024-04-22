Свыше 35 тысяч человек побывали на Едином дне открытых дверей проекта «Профессионалитет»

В Подмосковье в рамках федерального проекта «Профессионалитет» состоялся Единый день открытых дверей, участие в нем приняли свыше тридцати пяти тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Четырнадцать кластеров «Профессионалитета» представили на базе сорока четырех колледжей и техникумов. Мероприятие стало одним из самых масштабных в системе среднего профессионального образования в регионе в текущем году.

Учащиеся из более чем 880 школ посетили интерактивные экскурсии и прошли профессиональные пробы, а для их родителей провели собрание с участием руководителей образовательных организаций и потенциальных работодателей, уточнили в ведомстве.

С нового учебного года проект «Профессионалитет» будет реализовываться на базе тридцати семи профессиональных образовательных организаций и в семи структурных подразделениях вузов. К обучению приступят порядка двенадцати тысяч студентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на важность создания достойных условий труда для работающих в регионе учителей.