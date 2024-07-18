Сын Трампа рассказал о состоянии отца после покушения

Кандидату в президенты США Дональду Трампу, получившему ранение уха во время покушения, медики не накладывали швы, а под повязкой «поверхностная рана». Об этом в интервью телеканалу CBS сообщил его сын Эрик.

Во время своей речи наследник также отметил, что отец назвал полученную рану самой сильной ушной болью за всю жизнь. Напомним, что покушение на экс-президента случилось 13 июля в Пенсильвании во время выступления. На записи слышно, как сначала раздаются выстрелы, через несколько мгновений спикер хватается за ухо, а после его уводят со сцены охранники. Позже Трамп заявил, что лишился большого количества крови.

В результате покушения погиб пришедший на выступление мужчина, а еще два человека получили серьезные ранения. Позже выяснилось, что стрелком оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс. Он был ликвидирован ответным огнем спецслужб.

Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден заразился коронавирусом.