Талия под 63 сантиметра: рекордсмен из Электрогорска вырастил луковицу-богатыря

В Электрогорске созревает настоящий овощной гигант. Гровер и рекордсмен России Александр Чусов поделился с подписчиками необычным достижением: обхват его луковицы достиг 63 сантиметров. Энтузиаст предложил всем желающим помериться урожаем и пообещал в начале июля провести новое измерение, чтобы зафиксировать прогресс, передает REGIONS .

Выращивание гигантских овощей – занятие не для легких. Это требует специальных семян, точно выверенного графика полива, особого состава почвы и постоянного контроля. Один неверный шаг – и урожай может погибнуть. У Чусова, к сожалению, часть посадок не пережила капризов погоды, но самые стойкие и мощные экземпляры продолжают расти буквально на глазах.

В начале июня гровер зафиксировал впечатляющий результат – 63 сантиметра в обхвате у одной из луковиц. И, похоже, это не предел. Рекордсмен уже предложил подписчикам сравнить достижения: наверняка у кого-то тоже зреет достойный соперник. Главная интрига впереди – 4 июля состоится контрольное взвешивание и обмер. Тогда станет понятно, насколько сильно «поправился» главный овощной чемпион сезона.

Сам Чусов признается: для него это не просто огородничество, а настоящая страсть. На грядках рождаются не просто овощи, а живое доказательство того, что терпение, уход и любовь к земле способны творить чудеса. И, возможно, у кого-то из читателей тоже растет экземпляр, готовый побороться за рекорд.

Ранее сообщалось, что гигантоман из Электрогорска решил выращивать «ужасные» тыквы.