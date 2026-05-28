Овощная хоррор-коллекция: гигантоман из Электрогорска решил выращивать «ужасные» тыквы

Знаменитый овощевод-рекордсмен из Электрогорска Александр Чусов, известный своими гигантскими тыквами весом в сотни килограммов, в новом сезоне взялся за необычный эксперимент. Вместо погони за рекордными размерами он сосредоточится на форме и планирует вырастить коллекцию «ужасных» тыкв в виде куклы Чаки, человеческих черепов и других персонажей хорроров. Подробности узнала редакция REGIONS .

Александр Чусов, чьи тыквы-гиганты регулярно становились главными экспонатами осенних выставок в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», объявил о творческом развороте. В этом году на его подмосковном огороде будут созревать не просто овощи, а настоящие персонажи фильмов ужасов.

Секрет прост: гровер планирует поместить завязи тыкв в специальные прочные пластиковые формы. По мере роста плод будет заполнять внутреннее пространство конструкции, принимая ее очертания. В списке заготовленных форм — человеческие черепа, голова знаменитой куклы-убийцы Чаки и другие узнаваемые образы из триллеров. К осени Александр рассчитывает получить эксклюзивный урожай.

Как зарождалась мода на фигурные овощи

Технология выращивания овощей и фруктов нестандартной формы имеет долгую историю, рассказал биолог Данил Гришин. Началось все не с эстетики, а с практической пользы.

Ключевые вехи в истории фигурных плодов:

Конец 1970-х, Япония — фермеры из префектуры Кагава изобрели квадратные арбузы. Цель была сугубо утилитарной: такие плоды удобнее транспортировать и хранить в стандартном холодильнике.

Позже, там же — японцы начали экспериментировать с формами сердца и пирамиды, а затем перенесли технологию на другие культуры — появились пятиугольные апельсины «иекан».

Китай — технологию усовершенствовали до искусства. Груши стали выращивать в виде фигурок Будды и младенцев. Такие плоды превратились в дорогие сувениры, символизирующие удачу.

2014 год, Калифорния — фермер Тони Дигера потратил несколько лет и около 400 тысяч долларов на разработку формы головы Франкенштейна. Его проект Pumpkinstein имел колоссальный успех: за одну тыкву покупатели платили более 100 долларов.

Сегодня эта технология доступна садоводам по всему миру. Многоразовые формы из поликарбоната для создания черепов, лиц монстров и других фигур можно легко приобрести на специализированных маркетплейсах. Теперь к мировому тренду присоединился и подмосковный мастер Александр Чусов. Удастся ли ему повторить успех калифорнийского коллеги, станет известно осенью, когда «ужасные» тыквы созреют.