Тарзан без комплексов: в Химках голый мужчина несколько дней шокирует прохожих

В микрорайоне Левобережный второй день не утихают обсуждения необычного пешехода, который предпочитает прогулки без одежды. Местные жители снимают обнаженного мужчину на видео и гадают, чем закончится его смелый променад. Юрист Андрей Мелентьев в беседе с REGIONS оценил перспективы нарушителя: от штрафа до ареста на две недели.

Странный персонаж появился на улицах Левобережного в минувшие выходные и пока не собирается покидать сцену. В первый раз его заметили на Совхозной улице — обнаженный мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу в потоке машин. На следующий день он засветился во дворе жилого комплекса, уверенно направляясь в сторону автобусной остановки. Горожане, мягко говоря, удивлены, и в соцсетях уже вовсю иронизируют: «У кого-то весеннее обострение затянулось».

Видеозаписи стремительно разлетелись по пабликам, и химчане строят догадки о мотивах нудиста: то ли решил привлечь внимание, то ли просто нашел способ сэкономить на гардеробе. Однако сотрудникам полиции, судя по всему, будет не до шуток.

Юрист Андрей Мелентьев, преподаватель РТУ МИРЭА, пояснил REGIONS, что подобные выходки подпадают под статью «Мелкое хулиганство». Выходка, нарушающая общественную нравственность, карается штрафом от 500 до 1000 рублей или административным арестом до 15 суток. Если же нудист решит не ограничиваться простой прогулкой и начнет цепляться к прохожим или оскорблять их, сумма штрафа вырастет до 2500 рублей, а арест останется в той же вилке — до 15 суток.

Эксперт советует очевидцам не вступать с голым пешеходом в дискуссии, а сразу звонить в полицию. Сотрудники обязаны проверить его состояние и при подозрении на невменяемость вызвать бригаду психиатрической помощи. Пока неизвестно, чем закончится этот эпатажный марафон, но химчане уже запаслись попкорном и продолжают следить за развитием событий через объективы смартфонов.

Ранее сообщалось, что голый мужчина гулял по Чехову и пугал прохожих.