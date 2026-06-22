Жители подмосковного Чехова стали свидетелями необычного утреннего происшествия. На улице Мира появился мужчина без одежды. Видео с его прогулкой в стиле «ню» мгновенно разлетелось по местным пабликам. Об этом сообщает REGIONS.

Очевидцы рассказали, что прохожий вел себя странно: то кричал, то предлагал случайным людям познакомиться, то пытался открыть подъезд, набирая номер на домофоне. Причины такого поведения неизвестны. В соцсетях предположили, что виной всему теплое июньское утро — человек мог перегреться и решил освежиться.

Юрист Андрей Назаров в беседе с REGIONS предупредил: прогулки без одежды на виду у прохожих могут обернуться серьезными последствиями. Если мужчина не проявлял агрессии, не бранился и не сопротивлялся полиции, скорее всего, ему грозит лишь административный штраф до 1000 рублей. Однако при нарушении общественного порядка или неподчинении законным требованиям — арест до 15 суток.

Куда опаснее ситуация, если обнаженного человека увидели дети младше 16 лет. В этом случае действия квалифицируют по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Наказание по ней — вплоть до 12 лет лишения свободы. Срок зависит от возраста и количества потерпевших. В правоохранительных органах не уточнили, был ли среди зевак кто-то из несовершеннолетних. В настоящее время полиция устанавливает личность мужчины и все обстоятельства инцидента. Местные жители обсуждают случившееся и надеются, что виновник понесет заслуженное наказание, если его действия действительно нарушили закон.

Ранее менеджер звезды «Слова пацана» Копейкина отказалась комментировать его диагноз.