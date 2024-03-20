В Минтуризме Абхазии ответили недовольным российским туристам

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в интервью с сайтом aif.ru отреагировал на информацию о неудовлетворительном отдыхе на озере Рица. Последнее время именно это место осыпали негативными русскоязычными отзывами.

Как в беседе с журналистами пояснил Хишба, турбизнес в Абхазии развивается динамично, но ему пока далеко до идеального. По мнению министра, главное — это желание абхазских бизнесменов улучшать сервис для приезжих. Тоже самое собеседник озвучил и об отзывах про Рицу и местные кафе.

«Найдите мне хоть один курорт в мире без негативных отзывов. Они есть везде, в том числе и о Сочи. <...> Это сложности любого места, через которое проходит гигантский поток туристов. Такое, хоть и далеко не повсеместно, происходит, и я не собираюсь это оправдывать. Скажу лишь одно — до владельцев общепита на Рице стало доходить», — ответил министр.

Ситуацию с негативными отзывами в Абхазии министр назвал «проблемой главной достопримечательности». Это когда на фоне главной жемчужины местности остальные локации приезжих уже совсем не впечатляют, а иногда даже вызывают плохие эмоции.

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