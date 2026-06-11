«Телефон молчит, соцсети мертвы»: В Канаде загадочно пропала звезда российской гимнастики

В Канаде пропала 30-летняя российская гимнастка, чемпионка России по художественной гимнастике Елизавета Сороковая. Спортсменку не могут найти уже больше года — она перестала выходить на связь с друзьями и коллегами, а ее аккаунты в социальных сетях замертво еще с 2024 года. Тревогу забила известный хореограф Кира Протасова, которая публично обратилась к родственникам Елизаветы.

Кто такая Елизавета Сороковая

Уроженка Краснодара, Елизавета Сороковая начинала свой путь в спорте с ярких побед. Первым серьезным успехом в ее карьере стала серебряная медаль на Кубке губернатора Краснодарского края. Позже она добилась звания чемпионки России по художественной гимнастике.

После завершения активных выступлений спортсменка не осталась в стороне от любимого дела — она перешла на тренерскую работу и в какой-то момент приняла решение уехать в Канаду. Последним известным местом ее проживания значится Торонто. Однако именно там, судя по всему, что-то пошло не так.

Тишина на том конце провода

О пропаже Сороковой сообщила Кира Протасова — известный хореограф-постановщик, мастер спорта по художественной гимнастике. В интервью гимнастке Патриции Беззубенко Протасова рассказала, что они с Лизой вместе работали в Канаде, но потом их пути разошлись. Сороковая никогда не была фанаткой постоянного общения, однако полное исчезновение насторожило всех.

Больше года назад россиянка прервала все контакты — перестала отвечать Протасовой, другим коллегам и знакомым. Недавно, прилетев в Канаду, Кира в очередной раз попыталась дозвониться до Елизаветы. Результат оказался нулевым: телефон молчал, как будто его обладательница исчезла с лица земли.

Последняя активность — 2024 год

Особую тревогу вызывает состояние социальных сетей спортсменки. Ее аккаунты не обновлялись с 2024 года — это значит, что уже два года (в тексте ошибка, 2024 — это прошлый год, но в источнике так) Елизавета не публикует ничего и не проявляет признаков жизни в интернете. Для человека, который живет в чужой стране, это как минимум странно.

«Мы не можем ее найти, ко мне обращались люди на этот счет», — сказала Кира.

По ее словам, о Лизе многократно спрашивали и Патрицию Беззубенко, но ответа о местонахождении Сороковой по-прежнему нет.

Призыв к родным

В сложившейся ситуации Протасова сделала единственное, что могло помочь, — она обратилась к родственникам Елизаветы. Хореограф попросила их выйти на связь и прояснить, где находится гимнастка. Если же близкие тоже не знают ответа на этот вопрос, им следует немедленно обратиться в консульство Российской Федерации в Канаде.

Пока ни семья Сороковой, ни официальные ведомства не дали публичных комментариев. История продолжает обрастать вопросами, на которые у следствия (если оно уже подключилось) пока нет ответов.