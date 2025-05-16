Телефонные мошенники придумали новую схему обмана школьников

Чтобы обмануть школьников, мошенники начали выдавать себя за сотрудников образовательных организаций. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Так, злоумышленники приотворяются сотрудниками образовательных структур и требуют подтвердить номер телефона, который якобы необходим для электронного журнала.

«Вместо номера гражданину направляют код авторизации от портала „Госуслуги“, после чего мошенническая атака продолжается», — предупреждают сотрудники полиции.

Для примера они опубликовали видеозапись со звонком якобы завуча школы подростку.

Ранее стало известно о том, что в Москве клиентов автомобильных мастерских по новой схеме начали в массовом порядке обманывать мошенники.