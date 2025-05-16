Клиентов авторемонтных салонов начали массово разводить мошенники в Москве

По информации канала, аферисты звонят клиентам и представляются сотрудниками авторемонтных салонов. В ходе беседы они рассказывают о сложностях ремонта и заявляют о высокой стоимости оказанной услуги.

По информации канала, в настоящее время известно об одном пострадавшем. В столичных мастерских отметили, что попыток обмануть клиентов много, но люди не отправляют деньги. Собственник KIA оказался менее предусмотрительным. Ему позвонил мошенник, который представился сотрудником сервиса. Мужчине сообщили, что он может забрать свой автомобиль после ремонта. В связи с высокой нагрузкой потребовали срочно перевести на карту 100 тыс. руб.

«Мужчина перевел деньги, но, связавшись напрямую с автосалоном, узнал, что его развели», — сообщил Mash.

По информации канала, мошенников разыскивают сотрудники правоохранительных органов. В мастерских рассказали, как злоумышленники узнают данные об их клиентах. Они получают доступ к «слитой» информации. После под видом клиентов связываются с сотрудниками авторемонтных салонов и при помощи наводящих вопросов узнают марку машины и статус работ. Следом звонят владельцу авто. Подобных звонков поступает множество.

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