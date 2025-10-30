Телеведущая-иноагент Агалакова высказалась о крысах и клопах в Европе и России
Телеведущая-иноагент Агалакова: в Европе, как и в России, есть крысы и клопы
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова*, признанная иноагентом, раскритиковала подход российских средств СМИ к освещению событий в западных странах.
В интервью на YouTube-канале журналистки Ирины Петровской она заявила, что отечественная пресса фокусируются исключительно на негативных явлениях.
Агалакова отметила, что многие из освещаемых событий действительно происходят в европейских странах, однако подобная «избирательность» формирует у российской аудитории искаженную картину.
«И крысы есть, и клопы имеются. А что, в Москве клопов нет? И в Париже есть клопы, да. И когда бывают манифестации, да, бьют витрины, все это присутствует. <...> Но выборка этих новостей, вот что создает картину», — заявила журналистка.
Она добавила, что у западных государств действительно много проблем, но они отличаются от российских из-за различного исторического контекста и географического положения.
* Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.