Теплая и сухая погода ожидается в Москве и области 22 сентября

Москву и область в понедельник, 22 сентября, ждет теплая и сухая погода. Соответствующий прогноз обнародовал Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют переменную облачность и полное отсутствие осадков. Температура воздуха в Москве днем достигнет +25…+27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14.

В Московской области воздух прогреется от +22 до +27 градусов, а ночью остынет до +11. Ожидается юго-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет стабильным и останется на отметке 745–746 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в день осеннего равноденствия в Москве ожидается температурный рекорд.