В день осеннего равноденствия в Москве ожидается температурный рекорд

В Москве в день осеннего равноденствия может быть зафиксирован новый температурный рекорд — значения превысят климатическую норму почти на 9 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, не исключено, что 22 сентября в столице будет побито прежнее достижение, составлявшее 26,1 градуса. Температура может приблизиться к отметке +27, хотя точные показатели зависят от замеров на реперной метеостанции ВДНХ. В любом случае, значения окажутся около рекордных для этого дня или выше их.

Синоптик отметил, что столь необычное тепло связано с притоком воздушных масс со Средиземноморья и северных районов Африки. Несмотря на то, что солнечная энергия в период равноденствия меньше летней, при ясной погоде она также вносит вклад в нагрев воздуха.

Температура будет выше нормы на 8–9 градусов. Даже ночи останутся теплыми — минимальные значения составят 14–16 градусов. Это настоящее лето в сентябре, подчеркнул Вильфанд.

Ранее летний сезон в Москве удлинился почти на полторы недели.