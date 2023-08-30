«Терять уже нечего»: выяснилось, почему зрелые мужчины отправляются в ЧВК

Известно, что Минобороны строго контролирует процедуру отправки бойцов на передовую. На фронт не возьмут граждан с хроническими заболеваниями и пожилых мужчин. Однако в ЧВК на возрастные ограничения смотрят сквозь пальцы.

Боец Константин В. в одно время выполнял задачи бок о бок с бойцами из военной компании. В том подразделении было много седовласых наемников.

«Там были мужики в возрасте 50, 60 лет, а один даже 62 или 63 лет. Причем на основе опыта стало ясно, что система подготовки этих «стариков» была удивительная. Это люди, которые служили когда-то в советской армии, некоторые с 1970-х не держали в руках оружие. Но после учебки они приходили лучше молодых новобранцев», — говорит боец корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Многие исходят из понимания того, что мужчина в этом возрасте уже не так активен и физически силен, продолжает Константин. Можно подумать, что зрелый мужчина не настолько обучаемый, как молодой. Но наш собеседник с уверенностью заявляет, что это заблуждение.

«В регулярных войсках предельный возраст — 50 лет, но есть сильно мотивированные люди старше этой границы, и они отправляются в ЧВК. Видно, что они получают удовольствие, ведь «условно списанные деды», которые не были востребованы ВС РФ, теперь работают и повышают свои боевые навыки как добровольцы», — отмечает солдат.

По словам бойца, «старики» не раз показывали себя в бою смелыми и довольно шустрыми, а после признавались: «Чего бояться, если терять уже нечего?».

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