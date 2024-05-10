The New York Times: Белоруссия разместит в 190 км от границы с Украиной ядерное оружие

В Белоруссии в скором времени на относительно небольшое расстоянии с Украиной будет размещены ядерные боеголовки, пишет со ссылкой на аналитиков американское издание The New York Times

Отмечается, что Москва и Минск якобы уже договорились о базировании в 190 км от границы с Украиной в Остапковичах ядерных баз.

Как уверяют американские журналисты, ссылаясь на спутниковые снимки, там же находятся и белорусские ракеты «Искандер».

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия к России присоединится Белоруссия.

А перед этим генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Кремль пересмотреть свою позицию относительно ядерного оружия, заверив, что военный альянс не намерен отправлять свои войска на территорию Украины.