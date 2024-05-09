Путин: на втором этапе учений по применению ТЯО к России присоединится Белоруссия

Президент России Владимир Путин сообщил, что на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия к России присоединится Белоруссия, сообщили РИА Новости .

В Минобороны РФ ранее сообщили, что президент Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия, чтобы в случае необходимости можно было использовать его с целью выполнения боевых задач. Президент Путин проинформировал, что инициатива о привлечении Белоруссии к учениям принадлежит России.

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам», — рассказал президент Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял предложение. Лидер, как рассказал Владимир Путин, ранее неоднократно обращался с аналогичной просьбой.

Боевые учения Россия проводит регулярно, отметил президент Путин. Нынешние учения будут состоять из трех этапов. Министерствам обороны и генеральным штабам уже отдали приказы о том, чтобы подключить Белоруссию на втором этапе учений.

«Ничего здесь необычного нет, это плановая работ», — отметил Верховный главнокомандующий.

Александр Лукашенко также подтвердил журналистам готовность к совместной работе в данном направлении. Лидер сообщил, что белорусские военные уже три раза принимали участие в подобных учениях.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Кремль пересмотреть свою позицию относительно ядерного оружия, заверив, что военный альянс не намерен отправлять свои войска на территорию Украины.