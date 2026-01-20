Трагедия из-за неисправного смесителя? Жители Обнинска массово обварились горячей водой

В Обнинске Калужской области более 20 человек получили серьезные ожоги в собственных квартирах, пишет телеграм-канал Mash.

Известно, что один из пострадавших, получивший тяжелые травмы, после двух недель в больнице скончался. У остальных людей зафиксированы ожоги второй и третьей степени.

По предварительной информации, причина череды несчастных случаев кроется в отсутствии или неисправности приборов, регулирующих температуру воды, в системах горячего водоснабжения высотных домов.

Управляющие компании, в чьи обязанности входит контроль за этим оборудованием, длительное время игнорировали его установку и ремонт.

Еще в середине декабря жители нескольких домов Обнинска жаловались на то, что из кранов подается чрезмерно горячая вода, но проведенные проверки тогда не привели к устранению неполадок.

Правоохранительные органы пока предъявили претензии лишь одной управляющей компании, на чьем участке обслуживания зафиксирован смертельный случай. Из ее офиса изъяли документы для проведения тщательной проверки.

Городская прокуратура, в свою очередь, вынесла постановление о начале тотальной проверки деятельности всех управляющих компаний на территории Обнинска.

Власти Обнинска уже прокомментировали информацию о случившемся: в администрации города назвали ее неправдивой. Отмечается, что в клиническую больницу № 8 города за декабрь 2025 года и январь 2026 года поступила лишь одна жалоба, связанная с ожогами, полученными от горячей воды.

