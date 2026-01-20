«Снится кошмар и хочется проснуться»: жители замерзающего дома в морозы остались без горячей воды

Жильцы многоэтажного дома на Кутузова в Красноярске проинформировали, что вынуждены ходить дома в верхней одежде, сообщил prmira.ru.

Жительница первого подъезда рассказала, что обогревает квартиру при помощи дополнительного оборудования. По ее словам, температура в комнатах не превышает +15 градусов. О проблеме россиянка рассказала в минувшие выходные. В понедельник, 19 января, у нее также отключили горячую воду.

Женщина рассказала, что раньше заходила переодеваться в ванную комнату, которая хотя бы немного обогревалась от пара горячей воды. Теперь у нее такой возможности нет. Россиянка призналась, что впервые плакала из-за бытовых проблем.

«Холодно, сил уже нет», — рассказала жительница Красноярка.

Представители УК «ЖСК» проинформировали «ПМ», что будут разбираться в проблеме. Тепловую инспекцию в квартирах действительно начали проводить. Собеседница издания рассказала, что специалисты уже приходили к соседям, которые также ходят по дому в пальто. По словам россиянки, прибор специалистов показал температуру +19 градусов.

Во вторник, 20 января, собеседница издания прислала новое фото термометра, показывающего температуру в ее квартире. На снимках видно, что температура в доме не превышает +14…+15 градусов. Женщина отметила, что по-прежнему обогревает квартиру обогревателем.

«У меня чувство, что снится кошмар и хочется проснуться», — отметила женщина.

