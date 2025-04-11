Владимир Зеленский допустил, что завершение конфликта на Украине должно произойти за столом переговоров. Об этом сообщает Lenta.ru.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые действия в стране должны завершиться не на фронте, а за столом переговоров. Такое заявление он сделал во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, более известного как формат «Рамштайн».

По мнению главы киевского режима, вооружённый конфликт имеет политическую природу, а значит, логичным завершением должно стать достижение договорённостей, а не победа одной из сторон исключительно военным путём. Несмотря на регулярные поставки вооружений от стран Запада и усилия на поле боя, украинский лидер подчеркнул, что длительное противостояние рано или поздно всё равно приведёт к диалогу.

Формат «Рамштайн», в рамках которого прозвучало это заявление, включает представителей десятков стран и в данный момент служит площадкой для координации военной поддержки Киеву.

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