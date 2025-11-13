Трассу М-4 «Дон» экстренно перекрыли из-за загоревшегося большегруза
Фото: [Инспектор ДПС в Клину/Медиасток.рф]
На федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области 12 ноября произошло возгорание грузовика. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
Сообщается, что в результате возгорания автомобиля никто не пострадал, включая водителя большегруза и других людей.
«На 950-м км автодороги М-4 «Дон», направление на север (Красносулинский район), произошло возгорание большегрузного транспортного средства», – указано в сообщении полиции.
Там также уточнили, что во время произошедшего движение на трассе М-4 экстренно перекрывалось.
