Трассу М-4 «Дон» экстренно перекрыли из-за загоревшегося большегруза

На федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области 12 ноября произошло возгорание грузовика. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Сообщается, что в результате возгорания автомобиля никто не пострадал, включая водителя большегруза и других людей.

«На 950-м км автодороги М-4 «Дон», направление на север (Красносулинский район), произошло возгорание большегрузного транспортного средства», – указано в сообщении полиции.

Там также уточнили, что во время произошедшего движение на трассе М-4 экстренно перекрывалось.

Ранее сообщалось, что в Чувашии на переходе троллейбус насмерть сбил ребенка, спешившего на кружок.