Три человека ранены после обстрела Брянской области со стороны ВСУ

Украинцы снова совершили террористическую атаку по территории Российской Федерации. Так, вечером вторника, 27 февраля, они нанесли удар по поселку городского типа Суземка в Брянской области.

Об этом в своем официальном канале сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, снаряды упали именно в центр пгт – там, где проживают обычные, мирные граждане. К сожалению, ранения в результате артобстрела получили три человека.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое – в среднем. Все они доставлены в больницу, где им окажут квалифицированную помощь. Также в результате обстрела повреждено оказалось и административное здание, на месте работают оперслужбы.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что в Челябинске вечером упал странный объект. Его падение заснял видеорегистратор машины, и сейчас запись изучают метеорологи. Подробности читайте в нашем материале.