Трое россиян впервые разделят между собой миллиард рублей в лотерее

Трое россиян впервые за всю историю проведения розыгрышей разделят 1 млрд руб. между друг другом, сообщила пресс-служба одного из крупнейших организаторов государственных лотерей.

Счастливчики, чьи билеты оказались выигрышными, проживают в трех разных регионах страны —Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

Отмечается, что сумма суперприза будет распределена между ними поровну: каждый из победителей получит по 333 млн 333 тыс. 333 руб.

Статистика предыдущих розыгрышей показывает, что вероятность того, что весь миллиард достанется одному участнику, оценивалась экспертами примерно в 60%.

В прошлые годы так и происходило — в 2020, 2023, 2024 и 2025 годах главный приз выпадал на единственный билет. В 2019 и 2022 годах миллиард делили между собой два победителя. Трое победителей — абсолютно новый случай.

Ранее сообщалось, что футбольные матчи четырех стран сделали россиянина миллионером.